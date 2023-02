Pflege als Salzburger Dauerbaustelle

Alleine in den fünf Seniorenwohnhäusern in der Stadt Salzburg waren mit Stand Anfang Februar 94 Plätze frei - und das obwohl viele Senioren einen Platz suchen. Der Grund: Personalmangel. 50 Vollzeitstellen sind derzeit offen. Das Problem ist aber nicht neu. Wie die ressortzuständige Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) berichtet, hat sie bereits vor fünf Jahren vor der Situation gewarnt. Damals wandte sie sich unter dem Titel „Salzburg vor dem Pflegekollaps“ an die Öffentlichkeit. Zu wenig ist bisher passiert, was auch der Leiter der Einrichtungen, Christoph Baumgärtner, bestätigt. „Wir müssen endlich ins Handeln kommen!“ Arbeitsgruppen seien nun keine mehr nötig. „Etwa das Übergangspflegemodell könnten wir bereits seit fünf Jahren umsetzen“, sagt Baumgärnter.