Kleiner „Russell“ schnüffelt nach Menschenleben

„Man spürt das Leid der Bevölkerung überall, wo wir hinkommen“, so Oeler zur „Krone“. Wenn „Russell“ anzeigt, dass er etwas entdeckt hat, gilt es, sofort Sicht- oder Hörkontakt herzustellen. „Dass ,Russell‘ und ich an vorderster Front wertvolle Hilfe leisten können, gibt uns viel Kraft in den schwierigen Umständen. Allein unsere Anwesenheit vermittelt den verzweifelten Leuten einen Funken Hoffnung.“