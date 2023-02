Feuerteufel zog in der Nacht durch Innsbruck

In der Zeit zwischen 3.25 und 4.05 Uhr kam es im Bereich der Altstadt sowie im Bereich Herzog-Siegmund-Ufer/Blasius-Hueber-Straße gleich zu mehreren Brandereignissen. Zunächst bemerkten Polizisten im Zuge des Streifendienstes einen brennenden Müllcontainer in der Altstadt. Kurze Zeit später gingen in der Nähe zwei weitere Müllcontainer sowie ein Fahrradanhänger in Flammen auf.