Geheimnisvolles Theater-Abenteuer mitten in Wien

Das Ganze erinnert ein bissl an „Escape Room“: Wie sehr ist das Theater?

Theater ist es ab dem Zeitpunkt, wo wir etwas darstellen, eine fiktionale Handlung haben. Man sieht Dialoge, Streitgespräche, etc. Wir bedienen uns schon auch Mitteln, die man aus Escape Rooms oder Rätselspielen kennt, aber das ist reiner Mittel zum Zweck, um diese Geschichte erlebbar zu machen. Und es soll auch für das Publikum, das in kleinere Gruppen aufgeteilt wird, nicht immer nachvollziehbar sein, was ist fiktional und womöglich echt. Wir nehmen dabei viele reale Dinge aus dem Alltag, z. B. das Glockenläuten einer Kirche oder etwas ähnliches, und geben ihnen in der Geschichte eine reale Bedeutung. Und man weiß auch nicht, ob die Leute, die einem begegnen, Passanten sind oder vielleicht doch eine Rolle spielen. Das erzeugt beim Publikum eine hochsensible Wahrnehmung und man fragt sich: Was gehört denn alles zum Stück und was nicht?