Casinos Austria holen sich in London den Sieg

„Best in class“ am europäischen Markt

Der Award und die weiteren drei Nominierungen in London sind für Casinos Austria jedenfalls ein starker Beleg, am europäischen Markt „best in class“ zu sein. Thomas Lichtblau, Managing Director von Casinos Austria, nahm die Auszeichnung in London mit großer Freude entgegen: „Mit unserem innovativen Konzept haben wir uns gegen viele namhafte Vertreter der internationalen Casinowelt behauptet“. Die Kombination aus Erlebnis und der Casino-Inszenierung in einem neu entwickelten TV-Format sei der Schlüssel zum Erfolg gewesen, so Lichtblau.