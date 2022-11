Casino Cup: Frauenpower triumphiert im Finale

Geballte Fraunepower beim Finale des Casino Cup Champions

Somit wurde der Titel des Casino Cup Champions in einem rein weiblichen Finale ausgespielt. „All-in or Fold“ hieß es am Pokertisch, und hier hatte das Team aus St. Veit mit dem besseren Blatt das Glück auf seiner Seite. Der Jubel der Siegerinnen aus der Kärntner Landesliga kannte keine Grenzen - mit ihrem Triumph ist ihnen ein Fixplatz in der Vereinsgeschichte wohl sicher. Nicht zuletzt, weil ihr Sieg den Gewinn eines einwöchigen Trainingslagers in der Türkei im Wert von über 20.000 Euro bedeutet - in einem auf Trainingscamps spezialisierten 5* All-Inclusive-Hotel und zweimal täglich je 90-minütige Einheiten auf Trainingsplätzen mit FIFA-Standard.