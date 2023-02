Lkw-Tank aufgerissen: Staus auf Brennerroute

Montag gegen 16.18 Uhr lenkte ein 27-jähriger Usbeke einen litauischen Sattelzug im Gemeindegebiet Trins auf der A13. Auf Höhe des Parkplatzes Wipptalerhof (Richtung Italien) touchierte er mit dem Treibstofftank einen Anpralldämpfer an einer Betonschutzwand. Dabei wurde der Dieseltank beschädigt und eine große Menge Treibstoff verteilte sich auf die drei Fahrspuren. In der Folge fuhr er am Ende des Parkplatzbereiches rückwärts in diesen ein, um keine der Fahrspuren zu blockieren. Personen kamen nicht zu Schaden.