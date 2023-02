Liebes-Erfolgsgeheimnis | Ablaufdatum

Liebes-Erfolgsgeheimnis. Sie haben es eh nicht vergessen? Heute ist Valentinstag! Spätestens bei der Lektüre der heutigen „Krone“-Ausgabe würden Sie (oder Ihre Frau/Partnerin, Ihr Mann/Partner) darauf aufmerksam. Denn neben allerlei Unerfreulichem aus aller Welt, über das wir unvermeidlicherweise berichten müssen, haben wir uns auch aus verschiedenen Blickwinkeln dem Tag der Liebe genähert. So hat etwa Kollegin Silvia Schober mit Paaren geplaudert, die im Altersheim leben - und in der Regel daher bereits ein langes gemeinsames Leben hinter sich haben. Deren Erfolgsgeheimnis? Wichtig sei, sich die positiven Seiten des anderen immer vor Augen zu halten, erzählt ein Paar. „Über alles reden können“, kommt da ebenfalls als Tipp wie „nie zerstritten ins Bett gehen“, aber auch „den Problemen nicht aus dem Weg gehen“. Zu Wort kommen in der Valentins-„Krone“ auch Menschen verschiedenen Alters und aus verschiedenen Regionen Österreichs, die wir nach ihren schönen/schönsten Liebesmomenten gefragt haben. Bemerkenswert dabei: mehrere Befragte nannten den Heiratsantrag als ihren schönsten Moment. Die Hochzeit, der angeblich „schönste Tag im Leben“, wurde dagegen nicht erwähnt. Und noch ein interessantes Ergebnis: Via krone.at wollten wir in der „Frage des Tages“ wissen, ob man heute seinen Liebsten etwas schenke. Eine Zweidrittelmehrheit sagte „Nein“. So viel zu oben: Falls Sie den Valentinstag oder besser gesagt ein Geschenk an diesem Tag vergessen haben, können Sie sich ja darauf berufen, dass Sie zur Zweidrittelmehrheit zählen. Aber seien Sie lieb zu den Liebsten!