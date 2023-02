Abwasser gibt Intensivmedizin 14 Tage Vorwarnzeit

System macht Vorhersagen möglich

Damit, so die Wissenschaftler, könnte man in Zukunft die Inanspruchnahme des öffentlichen Gesundheitswesens relativ kurzfristig vorhersagen. Die Genauigkeit wächst mit der flächenmäßigen Verbreitung eines solchen Systems. „Die Ergebnisse zeigten eine Zunahme der Vorhersagegenauigkeit mit der wachsenden Anzahl an Abwasseranlagen, welche überwacht wurden“, stellten die Fachleute fest. Das System könne aber auch - quasi „lernend“ - an das Auftauchen von neuen Virusvarianten und die Entwicklung der Immunität in der Bevölkerung durch überstandene Erkrankungen und/oder Impfungen angepasst werden.