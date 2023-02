ÖSV-Athlet Schütter als Klimaaktivist bei der WM

„Das ist unser wichtigstes Rennen - lasst es uns gemeinsam gewinnen.“ Sagte ÖSV-Athlet Julian Schütter. Und übergab gestern in Courchevel einen an FIS-Präsident Johan Eliasch adressierten offenen Brief an den Weltskiverband. In dem der Klima-Aktivist in vier Punkten Veränderungen fordert: Klimaneutralität bei allen FIS-Events bis 2035, eine Strategie zum Erreichen einer 50-prozentigen Reduzierung der Emissionen ab 2030, das Installieren einer unabhängigen Nachhaltigkeitsabteilung und Transparenz beim Thema Nachhaltigkeit seitens der FIS.