Anastasia Potapowa gewinnt WTA-Turnier in Linz!

Potapowa war darüber natürlich sehr glücklich: „Wow, was für eine Woche. Danke für das tolle Endspiel an Petra und danke an meinen Coach Igor Andrejew“, meinte die 1,75 Meter große Rechtshänderin, die erst kürzlich die Zwei-Millionen-Dollar-Preisgeld-Grenze in ihrer Karriere durchbrochen hatte. In Richtung des mit rund 2000 Fans vollen Design Centers meinte sie: „Ihr wart unglaublich die ganze Woche.“