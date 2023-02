Ein Job, bei dem man viel „zurückbekommt“

Für die nächsten Ausbildungen von AMS und BFI – sowohl zur Pflegeassistenz als auch zu Heimhilfen – gibt es in Neusiedl noch offene Plätze. „Pflegekräfte werden gesucht, die Beschäftigungschancen sind sehr gut. Darüber hinaus erfüllen diese Betreuungskräfte eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft“, wissen Karin Steiner, stellvertretende Landesleiterin des AMS. und Petra Beidl, Geschäftsstellenleiterin vom AMS Neusiedl am See.