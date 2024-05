Mit Dudel-Sack und Pack Richtung Weltmeisterschaft

Gezählte 22 Musikanten und 13 Schlachtenbummler kraxelten am Abend in Steinbrunn in einen Reisebus, nachdem je 11 Dudelsäcke und Trommeln verstaut worden waren. 12 Stunden später bezog man in Peine nächst Hannover Quartier in einem Rittergut und träumte davon, tags darauf bei dem Gathering, zu Deutsch Versammlung, gute Figur zu machen.