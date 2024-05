Gunners mit den Fans im Rücken um „Historisches“

Tutu ist wieder fit

So wie auch Coach Horst Leitner, der wieder aus dem Vollen schöpfen, so auf eine größere Rotation setzen kann: Munis Tutu, der seit dem vierten Duell mit Gmunden außer Gefecht war, trainierte gestern voll mit. „Er ist bereit, wir sind bereit“, sagt der Gunners-Feldherr, der natürlich auch auf die Fans in der eigenen Halle setzt: „Das hilft in den entscheidenden Phasen.“ Den Haupt-Part wird allerdings sein Team erledigen und sich dabei anders präsentieren müssen, als bei der klaren Auswärts-Niederlage am Donnerstag.