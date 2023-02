Landkrimi-Fortsetzung wird in Kärnten gedreht

Der Ossiacher See wird ab Dienstag der Schauplatz des neuen Landkrimis, für vier Wochen dreht Mona-Film die Fortsetzung von „Waidmannsdank“. Das ist der erfolgreichste Landkrimi aller Zeiten, Pia Hierzegger und Jutta Fastian sind die Kommissarinnen. Hierzegger schrieb auch das Drehbuch. Die 51-Jährige lebt in Graz, stammt aber aus Sattendorf. Darum wird am Ossiacher See gedreht.