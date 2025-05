Polizist zu Burschen: „Fast hätten wir geschossen“

Junger Täter repetierte und zielte auf Beamten

Beim Termin erwarteten sie aber Polizisten in Zivil. Auf einen Beamten rannten zwei Angeklagte plötzlich zu. „Einer hat aus dem Hosenbund eine Pistole gezogen, in der Luft repetiert und dann auf mich gezielt“, erzählt der Kriminalbeamte. Auch er musste seine Waffe ziehen, genau wie seine Kollegen. „Hätte er eine Sekunde länger auf mich gezielt, hätte einer von uns geschossen“, verdeutlicht der Polizist die bedrohliche Situation. Vor allem die kriminelle Energie der Angeklagten schockiere ihn, so etwas habe selbst er noch nicht erlebt. „Ihr drei könnt wirklich froh sein, woanders geht das nicht so aus.“