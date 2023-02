Wohnhaus in Flammen: Ursache nun geklärt!

In Brand geraten ist in der Nacht auf Freitag eine Wohnung in Moosburg. Der Mieter, ein Feuerwehrmann, schlief zu dieser Zeit, konnte von seinen Kameraden und anderen Feuerwehrkollegen aber ins Freie gerettet werden. Beim Einsatz erlitt der Mann sowie zwei Einsatzkräfte eine Rauchgasvergiftung.