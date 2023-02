Steirer bekommen eine Woche perfektes Skiwetter

Mehrere Plusgrade sogar in den Bergen

Zwar bleibt es nachts frostig, tagsüber klettern die Temperaturen aber auf bis zu 10 Grad im Süden und auf bis zu 8 Grad im Ausseerland im Norden. In Mariazell, wo am Dienstag minus 18 Grad gemessen wurden, könnte es nun sogar um 25 Grad wärmer werden! „Auch in den obersteirischen Skigebieten kann es auf 1500 bis 2000 Meter bis zu 10 Grad haben“, sagt Geosphere-Meteorologe Christian Pehsl.