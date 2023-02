Erster Kälterekord: -18,4 Grad in Mariazell

Aber auch in allen anderen Regionen der Steiermark war es heute Morgen extrem kalt: So gab es etwa in Zeltweg -17 Grad, im Ennstal und in der Mur-Mürz-Furche wurden verbreitet -16 Grad gemessen, und auch in Köflach im Südwesten der Steiermark war es mit -10 Grad noch recht frisch. „Am verhältnismäßig wärmsten war es in Graz mit -8 Grad“, weiß der Experte.