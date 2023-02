„Krauthobel“: die Pioniere aus dem Montafon

Dank „Krautstudio“ völlig unabhängig

Und die bekamen ihre zahlreichen Anhänger auch: Zehn CDs - so viele wie keine andere heimische Rock-Formation - erschienen seit 1996, wobei zwei der Tonträger die Live-Qualitäten der Band einfangen. Ihr erstes Album „Di Beschta of dr Wält“ (man bemerke das Montafoner „of“ im Gegensatz zum Rheintaler „uf“) ist Programm. Ihre CD „Di Drett“ wurde von Fachjury und Publikum 1999 zur „besten CD Österreichs“ gekürt und ihre regelmäßigen Open Air-Konzerte am Schrunser Kirchplatz, zu denen tausende Fans pilgern, sind nicht nur in der Talschaft Legende. Seit Längerem produzieren Krauthobel ihre Songs im eigenen „Krautstudio“. „Wenn wir Lust auf Aufnahmen oder spontane Ideen haben, können wir diese sofort und völlig unabhängig umsetzen“, schwärmt Sänger und Gitarrist Jürgen, seines Zeichens der kreative Kopf der Band.