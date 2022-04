Geburtenstation geschlossen, Oberarzt auf Urlaub

Diesen Vorwurf lässt sich Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP) nicht gefallen. Er sagt: „Wir sind auf alle zugegangen, die einspringen hätten können. Jeder, der uns verlässlich aushilft, wird mit offenen Armen empfangen!“ Schuld an der aktuellen Situation ist für Stöckl der generelle Mangel an Gynäkologen und Geburtshelfern. Trotz Bonuszahlungen und angebotener Dienstwohnung finde man kaum Ärzte, die bereit seien, in den Lungau zu ziehen, so Stöckl.