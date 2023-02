Hilfe bei der Digitalisierung für Tiroler Betriebe

„Der Digitalisierungszug fährt schon lange mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Zukunft. Wer jetzt nicht mitfährt, bleibt auf der Strecke“, meint er. Innovationen wie der Chatbot „ChatGPT“, der mittels künstlicher Intelligenz menschenähnliche Texte erzeugt und derzeit in aller Munde ist, werden auch die Tiroler Wirtschaft stark beeinflussen, ist Hörhan überzeugt. Als Beispiel nennt Bernhard-Stefan Müller, Obmann der Gewerblichen Dienstleister in der WK, die Sprachdienstleister im Land. Das Berufsbild in dieser, aber auch anderen Sparten, würde sich durch derartige Technologien ändern.