Klimakleber rüsten sich für neue „Störwelle“

Die Aktionen, bei denen vor allem Fahrbahnen durch Festkleben der Protestierenden blockiert werden, sind dieses Mal über zwei Wochen hinweg geplant. Der Auftakt der „Welle“ wurde von der Letzten Generation im Vorfeld kommuniziert: Treffpunkt ist demnach am 13. Februar um 8 Uhr bei der Secession. Ziel der öffentlichen Aktion ist, dass sich so viele private Personen dem Protest anschließen, dass es nicht mehr zwingend notwendig ist, sich anzukleben, um den Verkehr zum Erliegen zu bringen, sagte ein Sprecher der APA. In anderen Städten habe dies bereits funktioniert.