„Soll einfach nicht sein“: Bangen um Lionel Messi

Pariser Poker vor CL-Hit?

Im Ligaspiel am Samstag bei AS Monaco falle der Fußballstar so gut wie sicher aus. WM-Torschützenkönig Mbappé dürfte gegen die Münchner zumindest im Hinspiel am 14. Februar wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel fehlen. Allerdings hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zuletzt ein Poker-Spiel des französischen Topklubs vermutet. „Ich glaube nicht, dass er ausfällt“, sagte Nagelsmann.