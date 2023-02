Platz 11 bei der WM macht Lust auf mehr

In der Vorbereitung auf die A-WM in Tampere (12. bis 28. Mai) bestreitet Österreich ab Freitag ein Vier-Nationen-Turnier in Kopenhagen. Zum Auftakt geht es gegen Norwegen (19 Uhr), im Parallel-Spiel treffen mit Dänemark und Frankreich zwei weitere A-Nationen aufeinander. Die Sieger bestreiten am Samstag das Finale, die Verlierer das Duell um Platz drei.