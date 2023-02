Darf’s ein bisschen mehr sein?

Wer hätte gedacht, dass Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen in einem Bereich besonders erfolgreich ist? Der außerehelichen Affäre. Eine solche ist selten. Aber wenn, dann kommt sie bei Frauen genauso häufig vor wie bei Männern. Auch Irina (36) dachte lange, sie wäre in einer exklusiven Zweierbeziehung. Bis sich herausstellte: Es gab eine dritte Person in ihrer Ehe.