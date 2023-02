Falscher Arzt brachte 58-Jährige um sehr viel Geld

Seit Dezember stand die 58-Jährige mit dem angeblichen Arzt über eine Messengerplattform in Kontakt. Die Geschichten über Krieg und Heimweh rührten das Herz der Frau. So ließ sie sich erweichen, dem Fremden in mehreren Teilbeträgen rund 50.000 Euro zu überweisen. Obwohl sie die Beträge auf verschiedene Konten überweisen sollte, schöpfte die 58-Jährige keinen Verdacht.