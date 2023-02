Tennis-Talent bei Training in Lebensgefahr

Das Problem der beinahe geschehenen Katastrophe sieht sie an der Unterkunft: „Ich will nicht sagen, dass das Hotel in einem schlechten Zustand ist - es ist schön, aber ... Man sieht, vor allem am Boden, dass das Hotel anscheinend undicht ist. Am gesamten Teppichboden am Gang sind Lacken. Man merkt, dass das es nicht so stabil wie bei uns in Österreich gebaut ist - sonst kann’s das nicht so zerfetzen.“