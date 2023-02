Ferienzeit ist die Zeit für Abenteuer

Im nahen Mattersburg hat der Eislaufplatz seine Pforten geöffnet und verspricht Spaß für die ganze Familie – des Abends wird das Areal stimmungsvoll beleuchtet. Dem Schlittschuhlaufen frönen kann man übrigens auch in der Landeshauptstadt. Die dortige Kunsteisbahn bietet mit 2500 Quadratmetern ausreichend Platz. Im Südburgenland lädt die Kunsteisbahn Pinkafeld zum Eislaufen ein. Auf Familien, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen (die noch dazu kostenlos ist), wartet im Landessüden der Naturpark Geschriebenstein. Wer mit seinen Kindern dagegen der Kälte entfliehen möchte, kann dies beispielsweise in der Therme Loipersdorf tun. Während der Ferien bietet das Haus nämlich ein spezielles Animationsprogramm für seine jüngsten Gäste an. Wichtig: Für einen Besuch, muss man sich über die die Homepage www.therme.at vorab anmelden. Action pur erwartet die Kids im Laxermaxx in Parndorf. Während der Semesterferien gibt es dort spezielle Ermäßigungen.