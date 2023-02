So süß turteln Salzburgs Zoo-Bewohner

Der Valentinstag, der Tag der Liebenden am 14. Februar, naht. Damit rückt auch das Liebesleben der Tiere in den Fokus. Frei nach dem Motto „Es gibt nichts, was es nicht gibt“ lässt sich die Vielseitigkeit der mehr als nur freundschaftlichen Beziehungen in der Tierwelt zusammenfassen. Oft geben die Damen den Ton an, kümmern sich eher die Männchen um den Nachwuchs. Manche leben polygam, monogam oder polyandrisch. Letzteres bezeichnet weibliche Tiere, die nicht nur einen Ehepartner haben.