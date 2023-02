Leader Spittal nimmt die Favoritenrolle nicht an

Top-Bomber ab sofort in Spittal

Mit dem SAK verhandelte auch ASK-Ass Sinan Samardzic – dieser war aber zu teuer, ging im Austausch für Zeid Zukic zu Leader Spittal. Der dem Liga-Bomber und seiner Familie auch privat helfen will, sich in Österreich zu integrieren. Und nun Top-Kandidat für den Aufstieg ist, diese Rolle aber nicht annehmen will. „Favoriten sind andere. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es uns sportlich gelingt“, so Trainer Philipp Dabringer.