Heizung versagt: Kälteschock im Tierheim

Die Belegschaft handelte rasch: Die Temperaturen in den Unterkünften fielen und fielen - ein Rennen gegen die Zeit. Besonders in Sorge war man zuallererst um die vielen kranken und schwachen tierischen Bewohner der Anlage von „Tierschutz Austria“. Und das Hauptaugenmerk galt vor allem den mehr als 200 Hunden: „Denn gerade sie reagieren auf kalte Temperaturen mitunter sehr empfindlich“, wissen die Pfleger. In einer Blitzaktion wurden daher viele Fellnasen in jenen Trakt umgesiedelt, der dem Haupthaus am nächsten ist, wo die Temperaturen noch am erträglichsten waren.