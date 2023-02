Nicht nur Bäume haben in Graz Gefühle

Und auch in der Verkehrspolitik fährt die 54-Jährige von Beginn an mit der höchsten Übersetzung. In ihrem Geschwindigkeitsrausch vergisst Schwentner aber oft etwas Entscheidendes: die Kommunikation mit der Bevölkerung. Mit dem Vorschlaghammer und einer Drüberfahrpolitik wird die Verkehrswende vermutlich nie bei allen Grazerinnen und Grazern ankommen; letztlich wird’s auch Kompromisse brauchen.