Autos stehen jetzt in Graz am Abstellgleis

Anpfiff zur Zeitenwende! Am 20. Februar wird in der Neutorgasse jene Baustelle eingerichtet, die der Grazer Innenstadt nicht nur für die nächsten knapp drei Jahre eine Art Ausnahmesituation bescheren wird, sondern auch für einen Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik der Landeshauptstadt steht. Wenn das Jahrhundertprojekt Innenstadtentlastung Ende 2025 fertiggestellt ist, wird das nämlich für die Autofahrer in der Grazer City weitreichende Folgen haben: Allein durch dieses Projekt gehen 75 Parkplätze in der Altstadt verloren, dazu auch eine ganze Fahrspur (siehe auch Grafik).