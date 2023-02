Schneesturm bedroht Einsatz in Katastrophengebiet

„Sehr langsame“ Suche nach Opfern in Syrien

Das erste Erdbeben hatte den Südosten der Türkei und Regionen in Syrien am Montag in der Früh erschüttert. Zu Mittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,5 bzw. 7,7 in der Region sowie Hunderte schwächere Nachbeben. Einsatzkräfte in Syrien vermuten, dass noch Hunderte Familien unter den Trümmern begraben sind.