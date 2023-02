Hunderte Helfer drängen sich am Flughafen Istanbul

Zahl der Opfer weiter gestiegen

Die türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad gab in der Nacht auf Dienstag die Zahl der Toten im eigenen Land mit 2921 an. Außerdem seien 15.834 „unserer Bürger“ verletzt, erklärte Afad-Chef Yunus Sezer. In Syrien wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme bis Dienstagmorgen mindestens 1477 Tote gezählt. Mehr als 3400 Menschen wurden in dem Bürgerkriegsland zudem verletzt. Laut der Weißhelme sind bisher mehr als 210 Gebäude vollständig eingestürzt und 441 teilweise zerstört worden.