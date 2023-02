Unfall in Wien: Arbeiter von Höhenrettern geborgen

Weil er im elften Stock eines Rohbaus in Wien-Liesing von einer Leiter gestürzt war, musste ein Arbeiter am Montag von Höhenrettern der Berufsrettung Wien gemeinsam mit der Seiltechnikeinsatzgruppe (STEG) über einen Baukran geborgen worden. Der 50-Jährige wurde wegen starker Rückenschmerzen mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen, berichtete die Rettung am Dienstag.