Kreml wirft Ukrainern Einsatz von Chemiewaffen vor

Bachmut seit Sommer umkämpft

Bachmut ist das Epizentrum der Kämpfe in der Ostukraine. Die russischen Truppen versuchen seit dem Sommer - unter hohen Verlusten auf beiden Seiten - die Stadt einzunehmen. Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, sprach am Sonntag von „harten Kämpfen“ um jede Straße. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Samstag gesagt, die Lage für die Ukrainerinnen und Ukrainer werde an mehreren Punkten der Front komplizierter.