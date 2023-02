Grazer FPÖ: Axel Kassegger wird neuer Chef

Bei der Sitzung der Stadtparteileitung am Montag in Graz wurde Axel Kassegger einstimmig als neuer Stadtparteiobmann designiert. Am Parteitag im März soll er offiziell zum Vorsitzenden gewählt werden. Mit ihm wurde am Montag ein junges Team an Stellvertretern designiert, das in den nächsten Tagen präsentiert werden soll.