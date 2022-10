FPÖ Graz zerbröselt: Nur ein Gemeinderat ist übrig

Kunasek verspricht Transparenz

Landesparteiobmann Mario Kunasek spricht von harten, aber notwendigen Schritten: „Der Landesparteivorstand hat heute konsequent gehandelt und die Weichen für eine gute Zukunft der FPÖ Graz gestellt. Allen ist klar, dass es aber letztlich die Funktionäre und Mitglieder der FPÖ Graz selbst in der Hand haben, die Partei wieder in ruhige Fahrwasser und zum Erfolg zu führen.“ In der Finanzaffäre - der Verbleib von über einer Million Euro ist ungeklärt - verspricht Kunasek abermals Aufklärung.