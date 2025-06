„Plan B“ sorgt für Frust im ganzen Ausseerland

Thomas Schönauer, Bürgermeister von Bad Aussee, sagte bereits am Mittwoch zur „Krone“, dass man sich in der Region auf die Füße stellen wolle. Wie das aussehen soll? „Wir wollen nun genau in die Bevölkerung und bei den Mitarbeitern an den Krankenhäusern hineinhören, wie diese zu dem neuen Plan stehen. Wenn wir merken, dass sie genauso aufgebracht sind wie wir, dann werden wir unserer Stimme Luft machen und uns einsetzen“, verspricht Steinegger. Am Freitag stehen bereits die nächsten Besprechungen zum Thema an.