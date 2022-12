Grazer FPÖ-Affäre: Material mit NS-Bezug gefunden

Die steirische FPÖ reagierte am Sonntagvormittag in einer Presseaussendung auf die Berichte und gab an, dass „einzig bei ehemaligen FPÖ-Funktionären und privaten Vereinen“ vor einigen Wochen Durchsuchungen stattgefunden hätten. „Hier wird bewusst versucht, mit falschen beziehungsweise verkürzten Darstellungen der FPÖ Steiermark zu schaden“, wird Landesparteisekretär Stefan Hermann in der Aussendung zitiert.