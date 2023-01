Graz: Rätsel um brisantes NS-Material ist gelöst

Ermittlungen in Finanz-Causa halten an

Auslöser aller Turbulenzen ist eine kurz nach der Graz-Wahl bekannt gewordene Finanzcausa, welche die einstige Parteiführung zu Fall brachte. Hohe Gelder flossen über Jahre an parteinahe Vereine und an ehemalige Funktionäre. Die Ermittlungen werden wohl noch länger dauern.