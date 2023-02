Söhne schon ein Jahrzehnt „entführt“

Pakistani brachte nach 6 Jahren Kinder zurück

Die Einsicht, dass die Kinder in Österreich eine bessere Zukunft haben, als in Pakistan, wohin Ende 2010 ein 51-jähriger Vater sie von Attnang-Puchheim aus entführt hatte, brachte in einem ähnlichen Fall nach sechs Jahren die Wende. Der Vater, der die Entführung minutiös geplant und durchgeführt hatte, kam mit der Tochter und den drei Söhnen, die inzwischen neun bis 14 Jahre alt waren, zurück und übergab sie den Behörden. Er selbst wurde in Haft genommen.