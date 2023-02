XXXLutz lässt jetzt Roboter Geschirr abservieren

Um die Mitarbeiter in den Restaurants der Möbelhäuser zu entlasten, setzt die XXXLutz-Gruppe neuerdings auf Servierroboter. In Langenrohr, Brunn am Gebirge, in der Mariahilferstraße in Wien und in Eugendorf läuft bereits die Testphase mit den 1,29m großen Geräten, die 57 Kilo auf die Waage bringen.