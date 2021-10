Roboterkellner nimmt den Weg zur Abwasch ab

Schon zwei Wochen in Linz am Prüfstand gewesen

„Der Roboter ist am neuesten Stand der Technik“, sagt Schmachtl-Vertriebsmitarbeiter Daniel Zehetner, der die autonom fahrende Maschine bereits zwei Wochen im Hotel Schwarzer Bär in Linz Probe arbeiten ließ und sie nun diese Woche nach Ansfelden „schnuppern“ schickte. Die Dienstzeiten für „Junior“? „Um elf Uhr geht’s los, um 22 Uhr ist Schluss - außer der Akku gibt vorher auf“, sagt Mayr-Stockinger lächelnd.