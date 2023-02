Fachmann mit Bodenhaftung leitet nun Landesgericht

Früher gab es viel mehr Bewerber als Planstellen, heute ist es umgekehrt. Wie wollen Sie darauf reagieren?

Es ist richtig, dass die Personalsituation auch in der Justiz herausfordernd ist. Bei der Bezahlung sind wir an bundesweite Vorgaben gebunden. Wir in Tirol können aber hinausgehen, in Schulen und auf Jobmessen. Auch Tage der offenen Tür, die man möglichst spannend gestaltet, gehören dazu. Geburtenstarke Jahrgänge gehen bald in Pension. In jedem einzelnen Fall geht unglaublich viel Wissen verloren. Das gilt es auszugleichen.