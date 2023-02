3:1 gegen die Bullen: Das war ein großer Sieg!

Die Haie begannen überfallsartig, bliesen vom Eröffnungsbully weg zur Attacke. Mit Erfolg. Ein Schuss von Nico Feldner wurde in der zweiten Minute unhaltbar abgefälscht. Für den 24-Jährigen war es der fünfte Treffer in den vergangenen sechs Spielen. Gegen den Ex-Klub ein besonderer. In der Folge scheiterten Jan Lattner (4.) und Feldner (9.) am Pfosten.