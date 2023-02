Casemiros Würge-Attacke lässt Sabitzer hoffen

Marcel Sabitzers Debüt im Trikot von Manchester United hatte es direkt in sich. Nach einer Rudelbildung in Folge eines Fouls an Antony, brannten Casemiro in der 67. Minute die Sicherungen durch - für seinen Würge-Angriff an Will Hughes sah er direkt Rot. Sabitzer darf indes auf sein Startelf-Debüt hoffen.