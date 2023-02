TV-Expertin wird bestohlen und fasst Dieb selbst

Dass die Expertin vor Konfrontationen nicht zurückschreckt, bewies sie unlängst erst im Gespräch mit Julian Nagelsmann und Oliver Kahn. „Ich finde es grundsätzlich eine absolut unsanfte Art, so etwas zu kommunizieren. Wenn mein Sportdirektor das gesagt hätte, wäre ich sofort in die Konfrontation gegangen, weil so etwas sagt man nicht nach außen“, attackierte die 31-Jährige etwa die Art und Weise, wie der FC Bayern mit Serge Gnabrys Kurztrip nach Paris umgegangen ist.